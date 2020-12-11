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В Курске на маршруты вышли автобусы нового образца

Частные перевозчики закупили новые низкопольные автобусы для обслуживания льготных маршрутов 
В Курске на маршруты вышли автобусы нового образца

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В Курске на маршруты вышли автобусы нового образца.

Первый автобус ГАЗ «Вектор Некст», предназначенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, курсирует по маршруту № 94 «ул. Крюкова – Железнодорожный вокзал» еще с сентября.

В декабре два новых автобуса вышли на маршруты № 60 «Железнодорожный вокзал – Онкодиспансер» и № 20 «ДК Волокно – СЧПУ».

Как отметил директор департамента пассажирского транспорта Курска Григорий Богачев, в рамках исполнения муниципального контракта, на льготные маршруты частные перевозчики закупили новые низкопольные автобусы. Они оборудованы аппарелями, там есть кнопки вызова водителя, специальные поручни, пневматическая подвеска, места для колясочников и сопровождающих.

Кроме того, на одном из автобусов, обслуживающем маршрут №20, тестируют новые светоотражающие маршрутные указатели - их должно быть видно в темное время суток. Если новшество себя оправдает, его распространят на все транспортные средства, обслуживающие городские маршруты.

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