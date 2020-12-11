В Курской области запретили новогодние ёлки, караоке и дискотеки

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения корпоративов

В Курской области запретили проводить массовые новогодние мероприятия. Соответствующие изменения внесены в распоряжение №60-рг «О введении режима повышенной готовности». С 15 декабря 2020 года по 10 января 2021-го под запретом массовые новогодние и рождественские мероприятия, в том числе новогодние ёлки.Заведения общепита должны прекратить функционирование караоке, танцевальные площадки, дискотеки, тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и тому подобные мероприятия.Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения корпоративов.Торговым точкам предписано в период праздничных продаж обеспечить строгий контроль за соблюдением масочного режима и усилить дезинфекцию помещений, организовать логистику потоков посетителей так, чтобы люди пересекались между собой по минимуму.Курянам же рекомендовано ограничить посещение общественных мест.