В Курской области запретили новогодние ёлки, караоке и дискотеки
Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения корпоративов
Заведения общепита должны прекратить функционирование караоке, танцевальные площадки, дискотеки, тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и тому подобные мероприятия.
Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения корпоративов.
Торговым точкам предписано в период праздничных продаж обеспечить строгий контроль за соблюдением масочного режима и усилить дезинфекцию помещений, организовать логистику потоков посетителей так, чтобы люди пересекались между собой по минимуму.
Курянам же рекомендовано ограничить посещение общественных мест.