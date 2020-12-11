В Курской области двое селян обворовывали дома

Похищенное они продавали случайным людям по низким ценам

Во Льговском районе полицейские задержали двух местных жителей, которые промышляли кражами из домовладений селян. Каждый раз они проникали в дома и надворные постройки, убедившись, что хозяев нет дома. Если же кто-то из жильцов внезапно возвращался, то злоумышленники прятались и ждали, пока те не уйдут вновь. Они похищали все, что могли унести. В одном из домов украли недавно купленную владельцем акустическую гитару.Похищенное продавали по низким ценам случайным людям в различных населенных пунктах.При обыске у одного из подозреваемых – 35-летнего местного жителя - в надворной постройке нашли изготовленное ручное огнестрельное оружие. Он прятал его в специальном проеме за входной дверью.Подозреваемый пояснил, что оружие изготовил ради интереса, но не успел использовать.Уголовные дела по фактам краж и незаконного изготовления и хранения оружия направлены в суд.