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Лента новостей / В регионе

В Курской области двое селян обворовывали дома

Похищенное они продавали случайным людям по низким ценам

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Во Льговском районе полицейские задержали двух местных жителей, которые промышляли кражами из домовладений селян. Каждый раз они проникали в дома и надворные постройки, убедившись, что хозяев нет дома. Если же кто-то из жильцов внезапно возвращался, то злоумышленники прятались и ждали, пока те не уйдут вновь. Они похищали все, что могли унести. В одном из домов украли недавно купленную владельцем акустическую гитару.

Похищенное продавали по низким ценам случайным людям в различных населенных пунктах.

При обыске у одного из подозреваемых – 35-летнего местного жителя - в надворной постройке нашли изготовленное ручное огнестрельное оружие. Он прятал его в специальном проеме за входной дверью.

Подозреваемый пояснил, что оружие изготовил ради интереса, но не успел использовать.

Уголовные дела по фактам краж и незаконного изготовления и хранения оружия направлены в суд.
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