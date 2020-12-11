В Курской области двое селян обворовывали дома
Похищенное они продавали случайным людям по низким ценам
Похищенное продавали по низким ценам случайным людям в различных населенных пунктах.
При обыске у одного из подозреваемых – 35-летнего местного жителя - в надворной постройке нашли изготовленное ручное огнестрельное оружие. Он прятал его в специальном проеме за входной дверью.
Подозреваемый пояснил, что оружие изготовил ради интереса, но не успел использовать.
Уголовные дела по фактам краж и незаконного изготовления и хранения оружия направлены в суд.