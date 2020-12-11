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В Курске проверили, как проводят дезинфекцию торговых площадей

Специалисты курского комитета экономического развития проверили несколько супермаркетов
В Курске проверили, как проводят дезинфекцию торговых площадей

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Специалисты курского комитета экономического развития проверили, как соблюдаются требования к проведению дезинфекции торговых площадей. Рабочая группа побывала в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и гипермаркете «Линия».

Тележки, кассы, полки с товаром в магазинах обрабатывают каждые два часа специальным дезинфицирующим средством. Регулярно моют полы. На входе в торговые залы установлены санитайзеры. В магазинах ведут журналы, в которых указано время санитарной обработки.

Отмечается, что все дезинфицирующие средства, используемые в торговых сетях, зарегистрированы в установленном порядке и безвредны. 
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