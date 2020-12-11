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В Минприроды одобрили планы курских властей по Кукуевке

В начале декабря министр подписал дорожную карту по рассмотрению вопросов согласования хозяйственной деятельности на земельных участках, входящих в охранную зону заповедника 
В Минприроды одобрили планы курских властей по Кукуевке

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Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к вступившему в должность министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой оказать содействие в урегулировании вопроса, связанного с регистрацией жилых домов в деревне Кукуевке Курского района, передает телеканал "ТАКТ". 

В начале декабря министр подписал дорожную карту по рассмотрению вопросов согласования хозяйственной деятельности на земельных участках, входящих в охранную зону Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина, разработанную областной администрацией. 

В рамках дорожной карты по созданию новых участков заповедника проведено  экологическое обследование двух особо охраняемых природных территорий в Горшеченском и Рыльском районах. В перспективе они войдут в состав заповедника. На стадии общественных обсуждений также находятся документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

Отметим, что проблеме жителей деревни Кукуевка уже много лет. Люди не могут получить разрешительные документы на свои дома, которые оказались в буферной зоне заповедника. Региональные власти всех уровней, включая губернатора Романа Старовойта, не раз проводили с кукуевцами встречи, где обсуждались возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Среди последних озвученных предложений — обмен территорий. Взамен тех, на которых расположены дома, заповеднику предоставили возможность выбрать другие площади в районах области.
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