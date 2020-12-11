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Курская область. В Тимской райбольнице в ближайшее время откроют ковидный стационар

Каждая койка там будет обеспечена кислородом
Курская область. В Тимской райбольнице в ближайшее время откроют ковидный стационар

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В Тимской райбольнице в ближайшее время откроют ковидный стационар на 110 коек, включая и реанимационные, сообщает пресс-служба региональной администрации. В больнице перепрофилировали корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения. 

Работы там ведутся с конца октября. За это время в корпусе сделали капитальный ремонт, а сотрудники прошли соответствующее обучение. 

В стационаре будут два кислородных газификатора, один уже поступил. Строители готовят площадку для установки, работы по вводу в эксплуатацию займут не меньше недели. Сразу после этого ковидарий начнет работу. Каждая койка будет обеспечена кислородом, в палатах для пациентов установлены кнопки вызова персонала. Создан запас СИЗов и лекарств.  Закуплено необходимое медицинское оборудование – аппараты ИВЛ, УЗИ, передвижной рентген. 

В Тимскую ЦРБ будут направлять и пациентов из близлежащих районов.
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