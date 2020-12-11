Курская область. В Тимской райбольнице в ближайшее время откроют ковидный стационар

Каждая койка там будет обеспечена кислородом

В Тимской райбольнице в ближайшее время откроют ковидный стационар на 110 коек, включая и реанимационные, сообщает пресс-служба региональной администрации. В больнице перепрофилировали корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения.Работы там ведутся с конца октября. За это время в корпусе сделали капитальный ремонт, а сотрудники прошли соответствующее обучение.В стационаре будут два кислородных газификатора, один уже поступил. Строители готовят площадку для установки, работы по вводу в эксплуатацию займут не меньше недели. Сразу после этого ковидарий начнет работу. Каждая койка будет обеспечена кислородом, в палатах для пациентов установлены кнопки вызова персонала. Создан запас СИЗов и лекарств. Закуплено необходимое медицинское оборудование – аппараты ИВЛ, УЗИ, передвижной рентген.В Тимскую ЦРБ будут направлять и пациентов из близлежащих районов.