В Курской области началась вакцинация от коронавируса

1000 доз планируют реализовать до конца недели

В Курской области началась вакцинация «Спутником V». 1000 доз планируют реализовать до конца недели, сообщает пресс-служба региональной администрации. Отмечается, что перед прививкой обязателен приём терапевта. Врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление и проводит визуальный осмотр.





В Железногорск в специальных термоконтейнерах доставят 400 доз, ещё 200 доз поступит в прививочный пункт 3-й горбольницы Курска. В горбольницу №1 направлено 400 доз. Первый этап вакцинации в воскресенье здесь уже прошли 5 медработников.





В числе противопоказаний симптомы ОРВИ, аллергии и ряд хронических заболеваний. После введения первого компонента врачи осуществляют ежедневный мониторинг состояния пациента.