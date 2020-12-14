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В Курской области началась вакцинация от коронавируса

1000 доз планируют реализовать до конца недели

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В Курской области началась вакцинация «Спутником V». 1000 доз планируют реализовать до конца недели, сообщает пресс-служба региональной администрации. Отмечается, что перед прививкой обязателен приём терапевта. Врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление и проводит визуальный осмотр. 

В Железногорск в специальных термоконтейнерах доставят 400 доз, ещё 200 доз поступит в прививочный пункт 3-й горбольницы Курска. В горбольницу №1 направлено 400 доз. Первый этап вакцинации в воскресенье здесь уже прошли 5 медработников. 

В числе противопоказаний симптомы ОРВИ, аллергии и ряд хронических заболеваний. После введения первого компонента врачи осуществляют ежедневный мониторинг состояния пациента.
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