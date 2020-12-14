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Лента новостей / Происшествия

В Курской области пьяный водитель, скрываясь от полицейских, угробил своего пассажира

Авария произошла в селе Мантурово

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В воскресенье, 13 декабря в первом часу дня инспектор ДПС от очевидцев получил сообщение о пьяном водителе автомобиля ВАЗ -  2114. Страж порядка выехал на дорогу на поимку нарушителя. На улице Ленина села Мантурово инспектор заметил ВАЗ  и  потребовал остановиться. Однако водитель вместо этого прибавил скорости. Тогда полицейский начал преследование. На автодороге села Свинец ВАЗ на время скрылся из поля зрения сотрудника ДПС. Оказалось , что автомобиль попал в ДТП - врезался в дерево. В результате 49-летний пассажир скончался на месте, водителя  доставили в больницу. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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