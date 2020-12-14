В Курской области пьяный водитель, скрываясь от полицейских, угробил своего пассажира

Авария произошла в селе Мантурово

В воскресенье, 13 декабря в первом часу дня инспектор ДПС от очевидцев получил сообщение о пьяном водителе автомобиля ВАЗ - 2114. Страж порядка выехал на дорогу на поимку нарушителя. На улице Ленина села Мантурово инспектор заметил ВАЗ и потребовал остановиться. Однако водитель вместо этого прибавил скорости. Тогда полицейский начал преследование. На автодороге села Свинец ВАЗ на время скрылся из поля зрения сотрудника ДПС. Оказалось , что автомобиль попал в ДТП - врезался в дерево. В результате 49-летний пассажир скончался на месте, водителя доставили в больницу. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения.