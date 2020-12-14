Под Курском автомобилистка погибла, съехав в кювет

Женщина выехала на встречку, где столкнулась с другим авто, а после съехала в кювет

13 декабря в Щигровском районе погибла 47-летняя автомобилистка. Авария произошла около 10 часов утра на 51 км автодороги «Курск-Касторное».По информации ГИБДД, женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 48-летний водитель. После столкновения «Рено» съехал в левый кювет по ходу движения в сторону Курска.В результате женщина-водитель скончалась на месте, водителя «Лады» с травмами госпитализировали.