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ГИБДД призывает курян к предельной осторожности на дороге в связи с ухудшением погодных условий

Снегопад, плохая видимость и снежные заносы серьезно осложняют дорожную обстановку

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В ближайшее время в Курской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Снегопад, плохая видимость и снежные заносы серьезно осложняют дорожную обстановку, предупреждает ГИБДД. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта.

Госавтоинспекция просит автолюбителей не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике и не стать участником ДТП.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут вызвать технические службы или эвакуатор.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области - 02, с мобильного - 102. Телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области 36-70-01 и 36-70-02.

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