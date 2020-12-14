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В курских школах продолжают вводить карантин

Из-за COVID-19 закрыты 12 классов в десяти школах
В курских школах продолжают вводить карантин

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Несмотря на то, что школьники Курской области продолжают частично находиться на дистанционном обучении, в образовательных учреждениях продолжает регистрироваться заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Так, из-за COVID-19 закрыты 12 классов в десяти школах, всего 278 человек.  По причине распространения ОРВИ закрыты 7 классов в 3 школах, сообщает телеканал "ТАКТ".

Кроме того, по коронавирусу закрываются и группы в детских садах. Так, в настоящее время не функционируют 16 групп в 15 детсадах.
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