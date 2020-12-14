Delivery Club скупит вязаные вещи у бабушек, торгующих на улицах, и подарит их курьерам

Проект будет действовать с 14 по 27 декабря в 15 городах России, в том числе и в Курске

Delivery Club скупит вязаные носки, варежки и другие вещи у бабушек, торгующих на улицах. А потом подарит их курьерам. На сайте проекта "Уютный коллаб" компания просит помочь найти таких бабушек, написав город и адрес, рядом с которым можно их найти. Проект будет действовать с 14 по 27 декабря в 15 городах России, в том числе и в Курске. 20 и 27 декабря волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.