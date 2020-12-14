  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Delivery Club скупит вязаные вещи у бабушек, торгующих на улицах, и подарит их курьерам

Проект будет действовать с 14 по 27 декабря в 15 городах России, в том числе и в Курске
Delivery Club скупит вязаные вещи у бабушек, торгующих на улицах, и подарит их курьерам

Читайте также

Delivery Club скупит вязаные носки, варежки и другие вещи у бабушек, торгующих на улицах. А потом подарит их курьерам. На сайте проекта "Уютный коллаб" компания просит помочь найти таких бабушек, написав город и адрес, рядом с которым можно их найти. Проект будет действовать с 14 по 27 декабря в 15 городах России, в том числе и в Курске. 20 и 27 декабря волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский депутат умер от коронавируса в частной столичной клинике

Курские дороги обрабатывают реагентами

В Курской области утонул 78-летний рыбак

За выходные куряне добровольно отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

Курский суд оштрафовал предпринимателя, который повредил старинные винные погреба

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске