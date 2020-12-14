За выходные куряне добровольно отдали мошенникам более полутора миллионов рублей
Несколько пострадавших продавали вещи в интернете
Несанкционированным переводом со счёта мошенники напугали 57-летнюю пенсионерку. Женщину убедили снять свои 400 тысяч, чтобы защитить сбережения и перевести их на якобы безопасные счета, номера которых назвали по телефону. Больше своих денег горожанка не увидела.
По каждому факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз напоминает – сотрудники банков не решают финансовых вопросов по телефону.