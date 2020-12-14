Несколько пострадавших продавали вещи в интернете

За выходные куряне добровольно отдали мошенникам более полутора миллионов рублей. Несколько пострадавших продавали вещи, разместив объявления в интернете. Псевдо-покупатели предложили им, не глядя, перевести задаток за товар на карту. Под этим предлогом преступники попросили озвучить не только номер кредитки, но и другие секретные банковские данные. В результате каждый потерял по 100 тысяч рублей.Несанкционированным переводом со счёта мошенники напугали 57-летнюю пенсионерку. Женщину убедили снять свои 400 тысяч, чтобы защитить сбережения и перевести их на якобы безопасные счета, номера которых назвали по телефону. Больше своих денег горожанка не увидела.По каждому факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз напоминает – сотрудники банков не решают финансовых вопросов по телефону.