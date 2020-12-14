Лёд, по словам спасателей, ещё очень непрочен и выход на него опасен

В Курской области утонул 78-летний рыбак. Трагедия случилась в пятницу, 11 декабря на Оскольском водохранилище, расположенном недалеко от деревни Каменка Горшеченского района. Пожилой мужчина провалился под лёд и утонул. Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Добавим, что в выходные две патрульные группы водных инспекторов контролировали обстановку на водоемах Курска.«Зафиксировали более 100 рыбаков, - рассказывает старший инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области Геннадий Алябьев. – И лишь у некоторых при себе имеются элементарные средства самоспасения, остальные надеются лишь на русский «авось». Мы стараемся объяснить таким «горе-рыболовам», что первый лед наиболее опасен».Лёд, по словам спасателей, ещё очень непрочен и выход на него опасен. Его толщина на закрытых водоёмах не превышает 7-10 сантиметров, а на реках едва достигает 5 сантиметров. Наибольшую опасность представляют промоины, которые сейчас припорошены снегом, и риск провала в воду в этих местах достаточно велик.