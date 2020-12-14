  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские дороги обрабатывают реагентами

В распоряжении коммунальщиков - 102 единицы современной снегоуборочной техники, заготовлено более 31 тыс.м3 песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов «Бионорд»
Курские дороги обрабатывают реагентами

Читайте также

Сегодня ночью основные магистрали Курска обрабатывали реагентами. Утром коммунальные службы обрабатывали песко-соляной смесью тротуары по улицам Ленина, Радищева, Максима Горького, Карла Маркса, Дзержинского, 50 лет октября, Союзной, Станционной, Сумской, Дубровинского, Комарова, проспектам Кулакова, Энтузиастов и Хрущева.

Уборкой снега с городских улиц занимаются два предприятия: «Интеграл-Строй» и «Благоустройство».

В распоряжении коммунальщиков - 102 единицы современной снегоуборочной техники, заготовлено более 31 тыс.м3 песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов «Бионорд».

К сожалению, продолжающийся дождь сводит на нет усилия коммунальщиков. Обработка от наледи основных транспортных магистралей и тротуаров продолжится. Мэрия просит автомобилистов не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также в администрации напоминают, что обязанность по содержанию придомовых территорий лежит на управляющих организациях - УК, ТСЖ и ЖСК.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский депутат умер от коронавируса в частной столичной клинике

В Курской области утонул 78-летний рыбак

За выходные куряне добровольно отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

Delivery Club скупит вязаные вещи у бабушек, торгующих на улицах, и подарит их курьерам

Курский суд оштрафовал предпринимателя, который повредил старинные винные погреба

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске