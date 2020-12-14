Курские дороги обрабатывают реагентами

В распоряжении коммунальщиков - 102 единицы современной снегоуборочной техники, заготовлено более 31 тыс.м3 песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов «Бионорд»

Сегодня ночью основные магистрали Курска обрабатывали реагентами. Утром коммунальные службы обрабатывали песко-соляной смесью тротуары по улицам Ленина, Радищева, Максима Горького, Карла Маркса, Дзержинского, 50 лет октября, Союзной, Станционной, Сумской, Дубровинского, Комарова, проспектам Кулакова, Энтузиастов и Хрущева.Уборкой снега с городских улиц занимаются два предприятия: «Интеграл-Строй» и «Благоустройство».В распоряжении коммунальщиков - 102 единицы современной снегоуборочной техники, заготовлено более 31 тыс.м3 песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов «Бионорд».К сожалению, продолжающийся дождь сводит на нет усилия коммунальщиков. Обработка от наледи основных транспортных магистралей и тротуаров продолжится. Мэрия просит автомобилистов не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также в администрации напоминают, что обязанность по содержанию придомовых территорий лежит на управляющих организациях - УК, ТСЖ и ЖСК.