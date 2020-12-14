В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея

В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот». На сайте курскаябитва-патриот46.рф любой желающий может получить информацию о Курской битве, а также об экспонатах парка-музея, которые находятся в районе проспекта Победы. Работу по созданию интерактивного парка-музея «Патриот» выполняла местная компания.В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея.В феврале парк «Патриот» был признан особо охраняемой природной территорией. Его преображение начнется в 2022 году, сейчас готовится проектная документация. В планах разбить территорию на три зоны: для активных мероприятий, мемориальную - с арт-объектами и военной техникой, третья сохранит название и функцию мемориального комплекса «Курская дуга», куда добавят современные малые формы, освещение и озеленение.Интерактивный музей – одна из составных частей парка.