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В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот»

В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея
В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот»

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В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот». На сайте курскаябитва-патриот46.рф любой желающий может получить информацию о Курской битве, а также об экспонатах парка-музея, которые находятся в районе проспекта Победы. Работу по созданию интерактивного парка-музея «Патриот» выполняла местная компания. 

В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея. 

В феврале парк «Патриот» был признан особо охраняемой природной территорией. Его преображение начнется в 2022 году, сейчас готовится проектная документация. В планах разбить территорию на три зоны: для активных мероприятий, мемориальную - с арт-объектами и военной техникой, третья сохранит название и функцию мемориального комплекса «Курская дуга», куда добавят современные малые формы, освещение и озеленение. 

Интерактивный музей – одна из составных частей парка. 

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