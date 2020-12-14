В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот»
В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея
В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея.
В феврале парк «Патриот» был признан особо охраняемой природной территорией. Его преображение начнется в 2022 году, сейчас готовится проектная документация. В планах разбить территорию на три зоны: для активных мероприятий, мемориальную - с арт-объектами и военной техникой, третья сохранит название и функцию мемориального комплекса «Курская дуга», куда добавят современные малые формы, освещение и озеленение.
Интерактивный музей – одна из составных частей парка.