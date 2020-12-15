Почти 2 миллиарда рублей направят на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в Курской области

Средства за декабрь семьи получат в ближайшее время

По итогам года в Курской области на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет направят 1,8 миллиарда рублей . Ежемесячной пособие в нашем регионе назначено более чем 32 тысячам детей. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели уже направлено 1 млрд 678 млн рублей , сообщает областной комитет социального обеспечения, материнства и детства. Средства за декабрь семьи получат в ближайшее время.В комитете напоминают, что претендовать на эту выплату могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума. Заявления будут принимать до 31 декабря.В Курской области ежемесячная выплата составляет 5 053,5 рубля.Ранее для ее осуществления потребовалось дополнительное финансирование в связи с тем, что увеличилось количество детей, родители которых имеют право на выплату. В ноябре правительство утвердило выделение этих средств. Всего наш регион получил 836,9 млн рублей из федеральной казны.