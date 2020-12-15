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Больше 4 тысяч курян с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Формируют пакеты с препаратами провизоры «Курской фармации», доставку осуществляют волонтеры
Больше 4 тысяч курян с коронавирусом получили бесплатные лекарства

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Больше 4 тысяч курян с коронавирусом получили бесплатные лекарства. Почти 2 тысячи из них - жители районов области, сообщает региональный комитет здравоохранения. Речь идет о тех, кто лечится амбулаторно. Выдача лекарств таким  пациентам в Курской области началась в конце ноября. 

На дому лечение получают инфицированные при легком и среднетяжелом течении заболевания.

Установленные схемы лечения, составленные на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ, содержат противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию и антибиотики. Подчеркивается, что схему лечения определяет врач. В случае ухудшения состояния больного лекарственная терапия корректируется. В упаковке с препаратами пациентам передают справку со схемой лечения, номера телефонов врача и call-центра поликлиники, к которой они прикреплены.

Формируют пакеты с препаратами провизоры «Курской фармации», доставку осуществляют волонтеры.

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