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ЛДПР обратилась к курскому губернатору, в прокуратуру и в полицию из-за дорожного коллапса

Лидер курских либерал-демократов Владимир Федоров напомнил о недавних заявлениях чиновников о полной готовности к зиме, наличии необходимой техники, реагентов и других средств

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Депутат Госдумы от ЛДПР Никита Березин направил запрос Роману Старовойту в связи с многочисленными жалобами курян и призвал его провести проверку в отношении должностных лиц, которые халатно отнеслись к своим обязанностям, и принять меры по предотвращению подобных инцидентов. Речь идет о том, что курские коммунальщики оказались не готовы к зиме.

Лидер курских либерал-демократов Владимир Федоров в свою очередь направил запросы в городскую и областную администрации, а также в прокуратуру и полицию, обратив внимание на то, что из-за неудовлетворительной работы дорожных и коммунальных служб создается реальная угроза жизни и здоровью курян.
Он напомнил о недавних заявлениях чиновников о полной готовности к зиме, наличии необходимой техники, реагентов и других средств. Федоров попросил правоохранительные органы разобраться, что стало виной случившегося коллапса: «недостоверные пиар-отчеты или неспособность должностных лиц эффективно распорядиться имеющимися ресурсами».
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