Курские улицы сегодня расчищают 48 спецмашин

Во всех округах обрабатывают транспортные магистрали, тротуары и остановки

Минувшей ночью на дорогах Курска работало 60 единиц спецтехники. Коммунальщики очищали и обрабатывали песко-соляной смесью основные транспортные магистрали во всех округах. В Центральном округе почистили и посыпали дороги второстепенного значения: поперечные улицы - от Суворовской до Пионеров и от Семеновской до Володарского. Также во всех округах обрабатывают тротуары, посадочные площадки на остановках общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. В общей сложности израсходовано более 1200 м3 смеси.





Сегодня на улицах Центрального округа будут работать 24 единицы техники – комбинированные машины, погрузчики, тракторы и тракторные щетки. Ещё 16 единиц выйдут на улицы Железнодорожного округа и 8 – Сеймского. При необходимости количество техники увеличат, отметили в мэрии.