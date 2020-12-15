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В Курской области отбирают добровольцев для вакцинации от COVID-19

Отбор ведут среди учителей и сотрудников социальной сферы

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В Курской области отбирают добровольцев для вакцинации от COVID-19. Отбор ведут среди учителей и сотрудников социальной сферы.  

В трех прививочных пунктах – в 1-й и 2-й горбольницах Курска и в больнице Железногорска – первый этап вакцинации прошли уже 200 медицинских работников. Это в том числе сотрудники больниц №1, №2, №4, курской поликлиники №7, Железногорской ЦРБ, областной станции переливания крови, госпиталя для ветеранов войн, областной стоматологической поликлиники. Также проводятся выезды для вакцинации медработников в районных больницах. Второй компонент вакцины пациентам начнут вводить с 3 января 2021 года.

Напомним, на минувших выходных в Курскую область поступило 1000 доз вакцины «Спутник V» («Гам Ковид Вак»). Партию намерены реализовать до конца недели.

Перед прививкой обязателен приём терапевта. Врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление и проводит визуальный осмотр. Вводится «Гам Ковид Вак» в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип 5). После первой дозы рекомендуется в течение трех дней отказываться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. 
 
Подчеркивается, что прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску.
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