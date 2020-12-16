Курский комздрав заверил, что массовых сокращений в БСМП не будет

В курском комздраве ситуацию прокомментировали. Процесс, связанный с корректировкой штатного расписания в связи с объединением больницы и роддома, пройдет в два этапа.
Сокращению пока подлежат только должности административного звена. Уведомления, выданные ранее другим сотрудникам, отозваны. На втором этапе сократят должности сотрудников, выполняющих дублирующие функции. Массовых сокращений не будет. Сотрудникам предложат переобучение.
Процедура объединения БСМП и роддома займет еще не менее трех месяцев.