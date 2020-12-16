В посёлке Маршала Жукова завершили первый этап работ по благоустройству набережной пруда с лотосами

Второй и третий этапы благоустройства набережной намечены на следующий год. С мая по июль строители покроют дорожки для пеших прогулок бетонной плиткой, а для велосипедистов и мам с колясками положат асфальт, поставят скамейки и установят 23 фонаря. Территорию вокруг водоема озеленят: посадят ивы, ольху, дёрен пестролистный. Вдоль спуска, ведущего к пирсу, установят новые перила.
Напомним, работы на озере ведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
ФОТО - МАКСИМ ПАЛЯНИЧКО