Это несанкционированные свалки в таких городах, как Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов и другие

В ближайшие три года в Курской области в рамках проекта «Чистая страна» ликвидируют 6 свалок. Это несанкционированные свалки в таких городах, как Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов, а также полигоны твердых коммунальных отходов в Железногорске и Пригородненском сельсовете Рыльского района.





Контракты заключены с подрядчиком ООО «Геотехпроект» на разработку проектно-сметной документации, материалы направлены для экологической экспертизы в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.