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Лента новостей / В регионе

В ближайшие три года в Курской области в рамках проекта «Чистая страна» ликвидируют 6 свалок

Это несанкционированные свалки в таких городах, как Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов и другие

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В ближайшие три года в Курской области в рамках проекта «Чистая страна» ликвидируют 6 свалок. Это несанкционированные свалки в таких городах, как Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов, а также полигоны твердых коммунальных отходов в Железногорске и Пригородненском сельсовете Рыльского района.

Контракты заключены с подрядчиком ООО «Геотехпроект» на разработку проектно-сметной документации, материалы направлены для экологической экспертизы в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.
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