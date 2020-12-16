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На дорогах Курской области установили 10 новых стационарных камер

Речь идет об аварийно-опасных участках дорог

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На аварийно-опасных участках дорог Курской области установили 10 новых стационарных камер фиксации нарушений. 

Боксы появились на участках:
- автодорога Курск — Поныри, село Тазово, Золотухинский район;
- Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной, Льгов;
- Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной, хутор Новый Мир, Льговский район;
- Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной, село Степановка, Рыльский район;
- Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной, село Новоивановка, Рыльский район;
- Курск — Шумаково — Полевая, село Лебяжье, Курский район;
- Обоянь — Солнцево — Мантурово, Обоянь;
- Обоянь — Солнцево — Мантурово, Мантурово;
- Курск — Борисоглебск — Касторное — граница с Липецкой областью Новокасторное, Касторенский район;
- Солнцево — Дубовец, деревня Выползово, Солнцевский район.

Ранее три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Щигровсом, Советском и Рыльском районах.
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