Больше миллиона рублей похитили мошенники у курской студентки

Для недоверчивых курян аферисты придумали новую схему

Больше миллиона рублей похитили мошенники у 22-летней курской студентки. Лжесотрудники службы безопасности банка начали звонить девушке с самого утра. Рассказам о том, что якобы банковские служащие пытаются похитить с её счёта деньги, курянка не поверила и положила трубку. Но на этот случай у преступников был подготовлен запасной план.





Вскоре ей позвонил мужчина с курского телефона, который представился офицером правоохранительного ведомства. Сначала девушка в это также не поверила, но собеседник предложил ей поискать его номер в интернете и убедиться, что он говорит правду. Телефон действительно был указан на официальном сайте, и студентка стала воспринимать ситуацию по-другому. Ей предложили поучаствовать в спецоперации по разоблачению преступников из банка и для этого обналичить все накопления, почти 800 тысяч рублей. После этого деньги попросили положить через банкомат на якобы безопасный счёт.





Уже получив солидный куш, аферисты не остановились. Они сообщили, что кто-то пытается взять на имя девушки кредит, и, чтобы потом не остаться в долгу у банка, нужно оформить реальный займ через онлайн кабинет. В результате тот самый «безопасный счёт» пополнился ещё на 300 тысяч кредитных рублей. Считая, что сотрудничает с силовиками, студентка выполняла все их указания. Получив в общей сложности 1 миллион сто тысяч рублей, мошенники просто прервали связь, и только тогда курянка поняла, что пора обращаться в полицию.





Выяснилось, что злоумышленники использовали специальное приложение для подмены номеров. Оно позволяет сделать так, чтобы собеседник при разговоре видел тот номер, который нужно. Это может быть и короткий банковский номер и даже собственный телефон абонента. Так преступники обманывают даже недоверчивых граждан.





По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.





К слову, уже сегодня по абсолютно аналогичной схеме аферисты обманули 42-летнего жителя Курска. Он потерял 1 миллион 870 тысяч рублей.