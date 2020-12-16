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Курские таможенники задержали украинский грузовик с контрабандными автозапчастями

Экспертиза оценила в 104 тысячи рублей

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Курские  таможенники обнаружили в украинском грузовике тайник с 77 крестовинами для карданных валов иномарок. 

В пункте пропуска Суджа грузовой автомобиль, следовавший из Украины в Россию, осмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В наружном инструментальном ящике кабины тягача обнаружили товар, неуказанный в товаросопроводительных документах. По результатам последовавшего таможенного досмотра в металлическом ящике оказались 77 картонных упаковок с крестовинами для карданных валов автомобилей. Со слов водителя, крестовины он купил для личных нужд в Харькове. Отправляясь в поездку в Россию, забыл выложить товар из автомобиля. 

Запчасти изъяли. Экспертиза оценила, 77 крестовин карданных валов для малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter в 104 тысячи рублей.

«По факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, возбуждено дела об административном правонарушении,- сообщил заместитель начальника таможенного поста МАПП Суджа Сергей Булавкин. - После завершения административного расследования, решение по делу вынесет суд».
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