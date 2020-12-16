Курские таможенники задержали украинский грузовик с контрабандными автозапчастями

Экспертиза оценила в 104 тысячи рублей

Курские таможенники обнаружили в украинском грузовике тайник с 77 крестовинами для карданных валов иномарок.





В пункте пропуска Суджа грузовой автомобиль, следовавший из Украины в Россию, осмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В наружном инструментальном ящике кабины тягача обнаружили товар, неуказанный в товаросопроводительных документах. По результатам последовавшего таможенного досмотра в металлическом ящике оказались 77 картонных упаковок с крестовинами для карданных валов автомобилей. Со слов водителя, крестовины он купил для личных нужд в Харькове. Отправляясь в поездку в Россию, забыл выложить товар из автомобиля.





Запчасти изъяли. Экспертиза оценила, 77 крестовин карданных валов для малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter в 104 тысячи рублей.





«По факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, возбуждено дела об административном правонарушении,- сообщил заместитель начальника таможенного поста МАПП Суджа Сергей Булавкин. - После завершения административного расследования, решение по делу вынесет суд».