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В Курске Дед Мороз будет поздравлять горожан, гуляющих по улицам

Традиционное шествие Дедов Морозов отменили

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В Курске запретили новогодние мероприятия, отменили традиционное шествие Дедов Морозов. Но, чтобы курянам не было грустно без поздравлений главного новогоднего персонажа, власти решили запустить акцию «Уличный Дед Мороз». В течение новогодних каникул Дед Мороз будет поздравлять горожан, гуляющих по улицам. 

На Театральной площади массовых мероприятий в новогоднюю ночь проводить не планируют. Для курян там установят большой светодиодный экран, но в этом году площадь будет работать, в первую очередь, как дизайнерская фотозона.
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