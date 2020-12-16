В Курске Дед Мороз будет поздравлять горожан, гуляющих по улицам

Традиционное шествие Дедов Морозов отменили

В Курске запретили новогодние мероприятия, отменили традиционное шествие Дедов Морозов. Но, чтобы курянам не было грустно без поздравлений главного новогоднего персонажа, власти решили запустить акцию «Уличный Дед Мороз». В течение новогодних каникул Дед Мороз будет поздравлять горожан, гуляющих по улицам.





На Театральной площади массовых мероприятий в новогоднюю ночь проводить не планируют. Для курян там установят большой светодиодный экран, но в этом году площадь будет работать, в первую очередь, как дизайнерская фотозона.