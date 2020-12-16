Трагедия, напомним, случилась в начале ноября

Курский Следком начал расследование по факту смерти пациентов в ковидном стационаре городского роддома. Трагедия, напомним, случилась в начале ноября. На данный момент следователи установили, что в результате необеспечения бесперебойной работы газификатора для подачи кислорода кислородо-зависимых пациентов экстренно переводили в другие больницы. Впоследствии скончались 14 человек.





В региональной администрации, ссылаясь на результаты внутренней проверки комитета здравоохранения, утверждают, что была зафиксирована неисправность клапанной системы, при этом пациенты получали кислород, несмотря ни на что.





В ходе предварительного расследования назначены судебные экспертизы, изъята медицинская документация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.