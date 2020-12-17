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Лента новостей / Спорт

Курянин привез 8 медалей с соревнований среди незрячих пловцов

Среди наград «золото» на дистанции 200 метров комплексным плаванием
Курянин привез 8 медалей с соревнований среди незрячих пловцов

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В подмосковном городе Раменское прошли соревнования, первенство и Кубок России по плаванию среди незрячих спортсменов. Курянин Даниил Ештокин, воспитанник курской спортивной школы №6, завоевал 8 медалей первенства России, среди которых «золото» на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также в активе спортсмена одно «серебро» и 6 бронзовых наград. На соревнованиях Даниил был заявлен в 10 дисциплинах Кубка и первенства России по виду спорта слепых (дисциплина плавание). 

На Кубке России Даниил занял третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
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