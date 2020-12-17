Жительница Курской области украла в храме икону и спрятала ее в овраге

Похитительницу задержали в Ивановской области

В Железногорске полицейские нашли украденную из храма икону. К правоохранителям обратился настоятель храма Препободного Сергия Радонежского с заявлением о хищении иконы «Преподобного Сергия Радонежского», представляющей для прихожан особую духовную ценность, сообщает региональное УМВД.Стражи порядка разрабатывали различные версии совершения преступления и поверили десятки лиц, которые могли быть причастны к краже.В результате выяснилось, что кражу совершила 35-летняя местная жительница. Женщина долгое время посещала храм, проводя большую часть времени у похищенной иконы. Украв святыню, она спрятала ее в глубоком овраге и пыталась скрыться в Ивановской области. Там ее и задержали полицейские. Злоумышленница назвала приблизительное место схрона. Сотрудники полиции тщательно осмотрели местность и обнаружили украденную икону. Примечательно, что святыня, несмотря на то, что несколько дней пролежала на улице при неблагоприятных погодных условиях, не пострадала.Сотрудники полиции передали найденную икону настоятелю Святославу Чурканову. Святыню уже вернули на ее место и открыли доступ прихожанам. Священник поблагодарил полицейских за проделанную профессиональную работу и заверил, что их всегда будут молитвенно вспоминать в этой обители. В память об этом событии священнослужитель вручил оперативникам архиерейские благодарственные письма.Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения похитительнице.