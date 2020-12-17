ТАКТ". Документ уже опубликован на сайте администрации Курской области.С 1 января 2021 года в регионе вырастет размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Такое постановление подписал губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал "
Взнос на капремонт с нового года составит 8 рублей 66 копеек на один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Это на 33 копейки больше, чем сейчас.
В настоящее время жители региона платят за квадратный метр 8 рублей 33 копейки.
Куряне будут платить за капремонт больше
Постановление подписал губернатор Роман Старовойт