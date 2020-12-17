  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне будут платить за капремонт больше

 Постановление подписал губернатор Роман Старовойт
Куряне будут платить за капремонт больше

Читайте также

С 1 января 2021 года в регионе вырастет размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Такое постановление подписал губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал "ТАКТ". Документ уже опубликован на сайте администрации Курской области.

Взнос на капремонт с нового года составит 8 рублей 66 копеек на один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Это на 33 копейки больше, чем сейчас.

В настоящее время жители региона платят за квадратный метр 8 рублей 33 копейки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

МЧС предупреждает курян о тумане и гололедице

Правительство выделило Курской области на лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, дополнительные 23 млн рублей

Курские таможенники конфисковали у украинца партию обуви для прыжков кенгуру

В столкновении ВАЗа с КАМАЗом под Курском погибли люди

Жительница Курской области украла в храме икону и спрятала ее в овраге

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске