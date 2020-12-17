В столкновении ВАЗа с КАМАЗом под Курском погибли люди

Водитель ВАЗа попытался совершить обгон и выехал на встречку, где угодил под грузовик

Сегодня около 13 часов на 18 км автодороги "Дьконово-Суджа" в Медвенском районе Курской области в ДТП погибли два человека.По информации ГИБДД на данный момент, водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, при осуществлении обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 49-летний шофер.В результате этого ДТП погибли два человека: водитель и пассажир ВАЗа. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Личности погибших устанавливаются.