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Лента новостей / Происшествия

В столкновении ВАЗа с КАМАЗом под Курском погибли люди

Водитель ВАЗа попытался совершить обгон и выехал на встречку, где угодил под грузовик
В столкновении ВАЗа с КАМАЗом под Курском погибли люди

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Сегодня около 13 часов на 18 км автодороги "Дьконово-Суджа" в Медвенском районе Курской области в ДТП погибли два человека. 

По информации ГИБДД на данный момент, водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, при осуществлении обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 49-летний шофер. 

В результате этого ДТП погибли два человека: водитель и пассажир ВАЗа. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Личности погибших устанавливаются.
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