  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Энергетики назвали улицы, где в Курске будут отключать электричество

На следующую неделю в Курске в очередной раз запланированы ремонтные работы в электросетях
Энергетики назвали улицы, где в Курске будут отключать электричество

Читайте также

На следующую неделю в Курске в очередной раз запланированы ремонтные работы в электросетях. В связи с этим энергетики отключат электроэнергию по следующим адресам: 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 21 по 25 декабря с 9-30 до 16-00: 

Ул. Прилужная 1-79, 2-64, ул. Монтажников 1-35, ул. Народная 17-19, 1-5-е Малиновые переулки, Литовская 55-81, 1-4-е Вольные переулки, ул. Просторная, 1-2-е Кленовые переулки, ул. Вольная, 4-7-е Каштановые переулки, Каштановая, 1-2-я Прогонная ул.Велюровая, Парниковая, Трубная, Трубный переулок, 3-я Цветовская, Городская, Изумрудная, Искристая, 1-6-я Поселковая;

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 21 по 23 декабря с 13-00 до 16-00: 

Ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16; Спортивная 2-88; 11-41
 
С 21 по 23 декабря с 13-00 до 17-00:
 
ул. Березовая 39-87; 26-58, ул. 8 Лог 6-22; 9-67, ул. Березовый проезд

Телефон для справок: 32-40-89

 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 23 по 24 декабря 2020г. c 10-00 до 16-00:
 
Ул. Пожарского 1-27, 2-14, ул. Ровецкая 10-28, 19-4, ул. Кутузова 2-46, 1-39, ул. 4-я Кожевенная 2-48, 1-33, ул. Курчатова 38-40, ул. 3-я Кожевенная 30-36, ул. Полевая 21-69, 32-58;

Телефон для справок: 26-32-10
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам перечислят "новогоднюю" выплату на детей до 8 лет автоматически

Иркутянин украл из автомобиля курянина электроинструменты

Суд оштрафовал заведующую курской поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня

Курскую областную больницу оштрафовали на 100 тысяч за сокрытие данных о заразившихся коронавирусом врачах

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске