Энергетики назвали улицы, где в Курске будут отключать электричество
На следующую неделю в Курске в очередной раз запланированы ремонтные работы в электросетях
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 21 по 25 декабря с 9-30 до 16-00:
Ул. Прилужная 1-79, 2-64, ул. Монтажников 1-35, ул. Народная 17-19, 1-5-е Малиновые переулки, Литовская 55-81, 1-4-е Вольные переулки, ул. Просторная, 1-2-е Кленовые переулки, ул. Вольная, 4-7-е Каштановые переулки, Каштановая, 1-2-я Прогонная ул.Велюровая, Парниковая, Трубная, Трубный переулок, 3-я Цветовская, Городская, Изумрудная, Искристая, 1-6-я Поселковая;
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 21 по 23 декабря с 13-00 до 16-00:
Ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16; Спортивная 2-88; 11-41
С 21 по 23 декабря с 13-00 до 17-00:
ул. Березовая 39-87; 26-58, ул. 8 Лог 6-22; 9-67, ул. Березовый проезд
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 23 по 24 декабря 2020г. c 10-00 до 16-00:
Ул. Пожарского 1-27, 2-14, ул. Ровецкая 10-28, 19-4, ул. Кутузова 2-46, 1-39, ул. 4-я Кожевенная 2-48, 1-33, ул. Курчатова 38-40, ул. 3-я Кожевенная 30-36, ул. Полевая 21-69, 32-58;
Телефон для справок: 26-32-10