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Курские таможенники конфисковали у украинца партию обуви для прыжков кенгуру

Экспертиза оценила незадекларированную обувь с аксессуарами и комплектующими в 319 тысяч рублей

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Курские таможенники конфисковали у украинца партию обуви для прыжков кенгуру. 28 пар специализированной прыжковой обуви для фитнеса должностные лица таможенного поста МАПП Суджа еще весной обнаружили в ходе досмотра в багажнике легкового автомобиля, следовавшего из Москвы в Украину. 

Спортсмен тогда пояснил, что использовал эту обувь для показательных занятий в России и на Украине. Однако, исходя из количества обуви и ее предназначения, партия не подпадала под категорию товаров для личного пользования и подлежала декларированию. В результате обувь изъяли, по факту недекларирования товара возбудили дело об административном правонарушении.

Экспертиза оценила обувь с аксессуарами и комплектующими в 319 тысяч рублей.

Суджанский райсуд Курской области признал украинца виновным в совершении административного правонарушения и постановил конфисковать незадекларированную партию обуви. Сейчас решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Курской таможни.
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