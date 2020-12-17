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Лента новостей / В регионе

Правительство выделило Курской области на лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, дополнительные 23 млн рублей

По последним данным, препараты получили уже более 4,6 тысяч курян, более 2 тысяч из них – жители районов региона

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Правительство выделило Курской области на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, дополнительно около 23 млн рублей.

Сейчас региональный комитет здравоохранения заключает соглашение с Минздравом. На эти средства регион закупит в том числе противовирусные и антибактериальные препараты. 

Ранее Курская область уже получила 41 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов. Выдавать препараты начали в конце ноября. Согласно последним данным, их получили уже 4617 курян, более 2 тысяч из них – жители районов региона.
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