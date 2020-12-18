Решается вопрос о возбуждении уголовных дел

Все сведения сотрудники онкоцентра направили в прокуратуру и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Курском онкоцентре «мертвым душам» начислили несколько миллионов рублей. Планово-экономический отдел медучрежления провел аудиторскую проверку и выявил значительные расхождения по выплате зарплаты: на протяжении нескольких лет в онкоцентре числились сотрудники, которые фактически там никогда не работали. Зарплату же за них получали другие люди. Внутренним совместителям начисляли надбавки значительно больше нормы, причем подтверждено, что свои обязанности по этим совмещенным должностям они не выполняли. Например, уборщица порой получала больше врача.