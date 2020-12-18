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Курские таможенники вернули в Украину запрещенные к ввозу холодильники

В соответствии с действующим законодательством, введен запрет на ввоз в страну ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина

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На таможенном посту в Судже курские таможенники задержали запрещенные к ввозу в Россию холодильные витрины.

Грузовик со сборным грузом ехал в Россию из Италии. В ходе таможенного контроля выяснилось, что в составе сборного груза имеется товар - 30 холодильных витрин, изготовленных в Италии, но ввозимых на территорию России из Украины.

В соответствии с действующим законодательством, введен запрет на ввоз в страну ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, или, которые перемещаются через территорию Украины. Такие запреты действуют и в отношении холодильных витрин и прилавков.

В тоге в отношении фирмы-перевозчика из Словакии возбудили административное дело. Запрещенные холодильники вернули в Украину. Остальной сборный груз проследовал по назначению, пояснил заместитель начальника таможенного поста МАПП Суджа Сергей Булавкин.
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