Работа курского кинофонда «Город в мусоре - мусор в головах» победила в номинации «Социальный ролик»

Ролик курского кинофонда стал одним из победителей фестиваля «Киностарт». VIII открытый областной фестиваль любительского короткометражного фильма проходил во Владимирской области с 7 по 11 декабря. Из-за пандемии фестиваль прошел в онлайн-формате. Работа курского кинофонда «Город в мусоре - мусор в головах» победила в номинации «Социальный ролик». Всего в этой категории соревновались 13 короткометражных фильмов.География фестиваля довольно обширна: в нём приняли участие кинематографисты-любители из Ярославской, Нижегородской, Ивановской, Курской, Московской, Владимирской и Новосибирской областей, а также из белорусского города Гродно. Всего на конкурс поступило 37 работ. Жюри оценивало короткометражки в пяти номинациях: художественный, документальный и анимационный фильмы, а также социальные и промо- ролики.Ролик кинофонда посвящен проблеме ответственного потребления ресурсов. Его сняли в процессе подготовки к работе мастерской «Киноискусство» на Форуме культурных инициатив еще два года назад. За основу сотрудники конофонда взяли фильм «Собачье сердце» и идею профессора Преображенского: «Разруха не в клозетах, а в головах». Чистый город – это чистые помыслы, - вот основная мысль, которую пытались донести авторы до зрителей.Именитые мастера кинематографического искусства, заслуженные работники культуры, провели занятия по анимации, документальному кино и продвижению российского кино. В них приняли участие сотрудники кинофонда: методист Алёна Подкорытова и видеомонтажёр Радий Долженков, над роликом «Город в мусоре - мусор в головах» он работал ещё и в качестве оператора и режиссера.В ближайшее время оргкомитет фестиваля вышлет награды кинофонду по почте.