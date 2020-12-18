Иркутянин украл из автомобиля курянина электроинструменты
19-летний парень случайно оказался проездом в Курске и совершил кражу
Сотрудникам уголовного розыска понадобилось несколько дней, чтобы раскрыть преступление. По подозрению в совершении кражи задержан юный иркутянин. Молодой человек работал на стройке в соседнем регионе и случайно оказался проездом в Курске. В полиции задержанный признался, что продал похищенное имущество случайным прохожим, выручив всего 7 тысяч рублей. Деньги парень потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело. "Гастролеру" грозит до 5 лет лишения свободы.