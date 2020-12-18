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Лента новостей / В регионе

Иркутянин украл из автомобиля курянина электроинструменты

19-летний парень случайно оказался проездом в Курске и совершил кражу

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Курские полицейские задержали 19-летнего жителя Иркутской области, который украл электроинструменты из автомобиля курянина. С заявлением к правоохранителям обратился 34-летний горожанин. Вечером мужчина припарковал свою иномарку возле дома по улице Серегина, а наутро обнаружил, что автомобиль вскрыт. Из багажника пропал чемодан с электроинструментами, который он оставил в машине после проведения ремонтных работ. Сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска понадобилось несколько дней, чтобы раскрыть преступление. По подозрению в совершении кражи задержан юный иркутянин. Молодой человек работал на стройке в соседнем регионе и случайно оказался проездом в Курске. В полиции задержанный признался, что продал похищенное имущество случайным прохожим, выручив всего 7 тысяч рублей. Деньги парень потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. "Гастролеру" грозит до 5 лет лишения свободы.
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