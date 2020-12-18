Курянам перечислят "новогоднюю" выплату на детей до 8 лет автоматически
Заявление нужно подать только в случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и ранее документов на выплаты родители не подавали
При этом отмечается, что выплата будет беззаявительной. Если ранее родители уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в Пенсионном фонде, новое пособие перечислят автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.
Заявление нужно подать только в случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и ранее документов ни на одну из этих выплат родители не подавали. В этом случае необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше 3 месяцев – заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.
Выалата предоставляется на каждого ребенка до 7 лет включительно. То есть если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тысяч рублей, если два ребенка – 10 тысяч рублей, и так далее. Претендовать на "новогоднюю" выплату может и семья, у которой нет права на материнский капитал. Примечательно, что от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер соцподдержки эта выплата не зависит. Иметь карту «МИР» для зачисления средств тоже не обязательно, пособие перечислят на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.
Все вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.