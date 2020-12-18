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Курянам перечислят "новогоднюю" выплату на детей до 8 лет автоматически

Заявление нужно подать только в случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и ранее документов на выплаты родители не подавали
Курянам перечислят "новогоднюю" выплату на детей до 8 лет автоматически

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Правительство приступило к выполнению поручений, которые накануне Владимир Путин дал во время своей большой пресс-конференции. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал документы о выплатах детям в новом году. На каждого ребенка до 8 лет родители или опекуны получат по 5 тысяч рублей. Как разъяснили в Пенсионном фонде, новая выплата положена семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет.

При этом отмечается, что выплата будет беззаявительной. Если ранее родители уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в Пенсионном фонде, новое пособие перечислят автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Заявление нужно подать только в случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и ранее документов ни на одну из этих выплат родители не подавали. В этом случае необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше 3 месяцев – заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

Выалата предоставляется на каждого ребенка до 7 лет включительно. То есть если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тысяч рублей, если два ребенка – 10 тысяч рублей, и так далее. Претендовать на "новогоднюю" выплату может и семья, у которой нет права на материнский капитал. Примечательно, что от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер соцподдержки эта выплата не зависит. Иметь карту «МИР» для зачисления средств тоже не обязательно, пособие перечислят на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы. 

Все вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.
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