Для общественного обсуждения макеты барельефов и бюстов выставят в Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства

В Курске объявили открытый конкурс на создание лучшего проекта барельефа и памятника-бюста Михаилу Булатову. В конкурсе могут принять участие скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы (в том числе авторские коллективы), а также профильные организации.Заявку на участие нужно подать до 18.00 22 января 2021 года в комитет архитектуры и градостроительства города Курска. Материалы можно отправить на электронный komarh46@mail.ru, на почтовый адрес комитета - 305004, г. Курск, ул. Ленина, 69 или предоставить в комитет лично (каб. 208). Справки по телефону 58-76-39. Конкурсные работы предоставляются автором (авторами) по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69 в комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 208 (тел.: 58-76-39), с 25.01.2021 года до 18.00 27 января 2021 года.Конкурс пройдет в два этапа: с 28 января по 12 февраля 2021 года - общественное обсуждение представленных проектов, с 15 по 17 февраля 2021 года их рассмотрит конкурсная комиссия.Для общественного обсуждения макеты барельефов и бюстов выставят в Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства (ул.Ленина, 69) с 28 января с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00. Посмотреть и оценить конкурсные проекты куряне смогут до 12 февраля 2021 года, а предложения и замечания по каждому конкурсному проекту - оставить в специальном журнале. Также посетители смогут выставлять оценки за каждый проект памятника–бюста и барельефа, потом эти оценки учтут при выборе победителя.Памятник-бюст планируется установить в сквере в районе дома №74 на улице Ленина, барельеф – на стене здания лицея №6, носящего имя героя Советского Союза Михаила Булатова.