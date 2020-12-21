Планируется привить до 60% взрослого населения региона

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Курскую область в конце декабря – начале января. Новый этап предполагает более широкую вакцинацию взрослого населения – кроме «Спутника V» поступит еще и «ЭпиВак-Корона».На прошлой неделе вакцинацию медработников и учителей первым компонентом завершили, тогда поступило 1000 доз вакцины «Спутник V» («Гам Ковид Вак»). Никаких осложнений у привитых не наблюдается, сообщили в комитете здравоохранения. Это, напомним, двухкомпонентная вакцина, она прививается с интервалом в 21 день.Вакцину от COVID-19 внесут в календарь прививок, который утвержден Минздравом. Планируется привить до 60% взрослого населения, в том числе продолжат прививать медиков, учителей, работников социальной сферы и правоохранительных органов. При этом подчеркивается, что прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску.