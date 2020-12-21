  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске открылись елочные базары

Читайте также

В Курске открылись елочные базары. Ели и сосны привезли из лесохозяйственных питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского, Советского и Конышевского районов. Есть ёлочки из Смоленска и Перьми и даже пихты из Дании. 

Стоимость русской лесной красавицы варьируется от 300 до 450 рублей за метр, а вот заграничная уже дороже. 

Ёлочные базары будут работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера вплоть до 31 декабря во всех округах Курска.

В Центральном округе работает 21 площадка: на улице Бойцов 9 дивизии, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, на проспектах Хрущева, Дружбы, В. Клыкова, Победы, Энтузиастов, улицах К. Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Радищева, Студенческой, Дзержинского.

В Сеймском округе шесть площадок: на проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, улицах Серегина, Сумской, Харьковской и на Магистральном поезде.

В Железнодорожном елочные базары разместились на пересечении улиц 2-й Рабочей и Республиканской, ещё две есть на улице Союзной.

В администрации подчеркивают, что несанкционированная торговля елями и соснами будет пересекаться.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют морозы и гололедицу

В Курской области поезд сбил бездомного мужчину

На одной из улиц в центре Курска перекроют движение

Вступили в силу новые правила оформления болничных

Непотушенная сигарета стоила пьяному курянину жизни

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске