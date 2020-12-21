В Курске открылись елочные базары. Ели и сосны привезли из лесохозяйственных питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского, Советского и Конышевского районов. Есть ёлочки из Смоленска и Перьми и даже пихты из Дании.





Стоимость русской лесной красавицы варьируется от 300 до 450 рублей за метр, а вот заграничная уже дороже.





Ёлочные базары будут работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера вплоть до 31 декабря во всех округах Курска.





В Центральном округе работает 21 площадка: на улице Бойцов 9 дивизии, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, на проспектах Хрущева, Дружбы, В. Клыкова, Победы, Энтузиастов, улицах К. Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Радищева, Студенческой, Дзержинского.





В Сеймском округе шесть площадок: на проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, улицах Серегина, Сумской, Харьковской и на Магистральном поезде.





В Железнодорожном елочные базары разместились на пересечении улиц 2-й Рабочей и Республиканской, ещё две есть на улице Союзной.





В администрации подчеркивают, что несанкционированная торговля елями и соснами будет пересекаться.