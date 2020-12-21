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177 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

Причем 122 из них - в Курске, это рекорд за всю пандемию

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177 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Причем 122 из них - в Курске, это рекорд за всю пандемию. Выписан 161 пациент. С учетом всех выздоровевших (а это уже 91%), на данный момент болеют немногим более 1,5 тысяч курян. 

К сожалению продолжает расти и печальная статистика. За выходные зарегистрировано 6 смертей от ковидной пневмонии. Самой молодой из умерших пациенток было 40 лет. 

В целом по России за сутки подтверждено еще 29 350 новых диагнозов, что стало новым максимумом за все это время.
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