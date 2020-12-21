В Курске из-за непотушенной сигареты чуть не сгорела квартира

Пожарные спасли 35-летнего курянина

Минувшей ночью в Курске в одной из многоэтажек на улице Студенческая загорелась квартира.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около трех часов ночи. Спустя пять минут огнеборцы были на месте, еще за пять минут они справились с пламенем.В результате пожара в кухне огонь повредил варочную панель газовой плиты, электрический духовой шкаф и мебель, закопчены потолок и стены по всей площади квартиры. Пожарные спасли из огня 35-летнего курянина. Мужчину доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. В региональном МЧС отмечают, что в "группе риска" он не состоял.Ущерб и причина пожара устанавливаются. По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.