  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске из-за непотушенной сигареты чуть не сгорела квартира

Пожарные спасли 35-летнего курянина
В Курске из-за непотушенной сигареты чуть не сгорела квартира

Читайте также

Минувшей ночью в Курске в одной из многоэтажек на улице Студенческая загорелась квартира. 

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около трех часов ночи. Спустя пять минут огнеборцы были на месте, еще за пять минут они справились с пламенем. 

В результате пожара в кухне огонь повредил варочную панель газовой плиты, электрический духовой шкаф и мебель, закопчены потолок и стены по всей площади квартиры. Пожарные спасли из огня 35-летнего курянина. Мужчину доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. В региональном МЧС отмечают, что в "группе риска" он не состоял. 

Ущерб и причина пожара устанавливаются. По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют морозы и гололедицу

В Курской области поезд сбил бездомного мужчину

На одной из улиц в центре Курска перекроют движение

Вступили в силу новые правила оформления болничных

Непотушенная сигарета стоила пьяному курянину жизни

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске