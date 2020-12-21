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В Курске владелец магазина ограбил соседний офис микрофинансовой организации

За грабёж ему грозит до 7 лет лишения свободы
В Курске владелец магазина ограбил соседний офис микрофинансовой организации

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Курские полицейские арестовали подозреваемого в совершении дерзкого грабежа. Несколько дней назад он в маске ворвался в офис микрофинансовой организации на проспекте Ленинского комсомола и, угрожая, потребовал деньги. Кредитный эксперт испугалась за свою жизнь и отдала злоумышленнику более 17 тысяч рублей. 

Правоохранители отрабатывали разные версии, но в первые дни расследования не могли предположить, что к совершению преступления причастен владелец соседнего торгового павильона. Во время нападения погас свет, поэтому на видеозаписи было сложно рассмотреть приметы преступника. Но позже злоумышленника по голосу опознали другие сотрудники организации. 

После задержания мужчина признался, что испытывал финансовые трудности и просрочил платежи по кредитам. Решившись на грабёж, он сменил одежду, заранее выключил свет и скрыл лицо под балаклавой. После нападения он снова переоделся и продолжил работать в своём павильоне. Похищенных денег ему хватило, чтобы рассчитаться с долгами, но идеального преступления в результате не получилось. 

Суда курянин будет ждать под арестом в СИЗО. За грабёж ему грозит до 7 лет лишения свободы.  
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