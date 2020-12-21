В следующем году в Курской области отремонтируют 72 километра дорог

Развитие улично-дорожной сети Курска будет происходить в Сеймском, Центральном и Железнодорожном округах

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области планируется привести в порядок 72 километра дорог, из которых 31,1 — в областном центре. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, передает телеканал «ТАКТ».Развитие улично-дорожной сети Курска будет происходить в Сеймском, Центральном и Железнодорожном округах. Среди прочего планируется обновить улицу Дзержинского от Энгельса до Красной площади. Самые длинные участки ремонта — 3,15 км улицы Верхняя Казацкая и 3,9 км Нижней Казацкой.Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Все пешеходные зоны, повреждённые в ходе дорожных работ, подрядчики обязательно восстановят — это закреплено в документах».Что касается «регионалок», то в планах ремонт четырех больших участков: два отрезка общей протяжённостью 13,5 км дороги от М-2 «Крым» в направлении Большесолдатского района, 8,4 км трассы от Курска до деревни Демино и столько же — шоссе между местечком Свобода и Зиборово.Роман Старовойт, губернатор Курской области: «С подрядчиками заключаем контракты до конца декабря. Все они со сроком сдачи работ не позднее 31 июля. Такие сжатые сроки не позволят дорожникам тянуть до последнего и сдавать объекты в ноябре. Ещё мы сможем претендовать на дополнительное федеральное финансирование».О новой программе ремонтов дорог в муниципалитетах Роман Старовойт пообещал рассказать позже.