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Анонсированы номера для прямой линии с губернатором Курской области

Прямой эфир пройдет в этот четверг, 24 декабря начало в 17:00
Анонсированы номера для прямой линии с губернатором Курской области

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Региональная администрация анонсировала «Открытый разговор с Романом Старовойтом». Прямую линию курский губернатор проведет в этот четверг, 24 декабря. В прямом эфире он расскажет об итогах года, о планах на будущее, обсудит актуальные проблемы и ответит на все интересующие вопросы курян. Вопросы можно задавать уже сейчас через WhatsApp, Telegram и Viber на номер 8-904-528-44-77, а также на адрес электронной почты razgovor2020@inbox.ru.

Прямую линию со Старовойтом будут транслировать телеканал «Россия 24», «Сейм» и ОТР, начало в 17:00.  
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