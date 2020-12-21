В лобовом столкновении двух легковушек под Курском ранены два человека
Авария произошла сегодня на автодороге "Курск-Льгов-Рыльск"
Как сообщает ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля "Хендай Солярис", двигаясь со стороны Курска в сторону Льгова, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с "Ниссан Альмера", за рулем которого был 22-летний автомобилист.
В результате этого ДТП ранения получили два пассажира "Ниссана" - 41-летняя женщина и 45-летний мужчина. Их доставили в больницу.
Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ